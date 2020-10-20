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    Бауыржан Байбек встретился с жильцами сгоревшего дома в Шымкенте

    20 Октября 2020, 17:46

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек встретился с жильцами сгоревшего многоквартирного дома, которые скоро въедут в новое жилье. Об этом Бауыржан Байбек сообщил в своем Facebook, передает МИА «Казинформ».

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    «В городе Шымкент встретился с жильцами сгоревшего в июне прошлого года многоквартирного дома по улице Водопьянова. Это уже наша третья встреча за год. Поздравил с предстоящим новосельем.

    Вопрос строительства нового жилья находился в течение года на особом партийном контроле. Так, при поддержке депутатов «Nur Otan» на строительство 5-этажного дома и подведение инженерных сетей из местного бюджета было выделено 550 млн. тенге. За качеством работ и соблюдением сроков следила комиссия партийного контроля.


    По словам руководителя филиала партии «Nur Otan», акима города М.Айтенова, уже в ноябре 42 семьи, как и было обещано в предыдущих поездках, получат правоустанавливающие документы и смогут заселиться в новые квартиры.

    Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность всем однопартийцам и неравнодушным гражданам, обеспечившим людей временным жильем, одеждой и всем необходимым», - написал первый зампред «Nur Otan»

    Автор:

    Нур Отан Жилье Шымкент
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