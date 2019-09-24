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    Бауыржан Байбек встретился с заместителем председателя Бундестага

    24 Сентября 2019, 16:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек встретился с заместителем председателя Бундестага Федеративной Республики Германия Хансом-Петером Фридрихом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стороны обсудили перспективы развития межпартийного сотрудничества, влияние «новых» медиа на общественно-политическую ситуацию, а также основные направления «перезагрузки» партии «Nur Otan».

    Сегодня Казахстан и Германия являются надежными партнерами, благодаря чему динамично развивается торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. В 2018 году товарооборот между двумя странами вырос на 5,9%, достигнув нового исторического значения в 5,1 млрд евро. Казахстан считается основным партнером Германии в Центральной Азии, а общий объем двусторонней торговли составляет более 85% от всего объема внешнеторговых операций ФРГ со странами региона.

    «На протяжении 70 лет в политической системе Германии царила стабильность. Мы смогли достичь больших экономических успехов. Но времена меняются и сейчас в федеральном собрании у нас 6 фракций. Мы видим, что благодаря политической стабильности за почти 30 лет Казахстан осуществил мощнейший скачок. Люди должны осознавать, что стабильность имеет большую ценность, потому что служит опорой экономике. Я надеюсь, что мы к этому еще вернемся. В целом, в условиях быстроменяющегося мира сегодня перед всеми нами появляются все новые вызовы. К примеру, с развитием технологий необходимы обеспечение правопорядка, морали и этики в цифровой сфере, продвижение традиционных ценностей», - отметил Ханс-Петер Фридрих.

    По информации пресс-службы Центрального аппарата, первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек также провел встречу с представителями партии «Христианско-демократический союз Германии» и Фонда имени К. Аденауэра в Казахстане.

    В ходе встречи стороны обсудили процедуру организации и проведения партийных праймериз, которую ХДС успешно применяет в электоральной кампании, активно развивая тем самым внутрипартийную демократию. Состоялся обмен опытом по вопросу выдвижения новых партийных лидеров как в электоральный, так и в межэлекторальный период.

    Стоит отметить, что Христианско-демократический союз создан в 1945 году в сложное для Германии время, сумев объединить общество и дав совершенно новый импульс развитию страны. Конрад Аденауэр – федеральный канцлер Германии и первый председатель партии ХДС. Его имя связано с демократическими преобразованиями в Германии, видением европейского единения и ориентацией на социальную рыночную экономику.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Астана Нур Отан Германия Общество
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