Бауыржан Байбек встретился с представителями самых отдаленных аулов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек встретился с представителями региональных первичных партийных организаций, чтобы вместе обсудить вопросы развития самых отдаленных районов и сёл страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

По его словам, в рамках реализации стратегических инициатив Елбасы и поручений Главы государства Правительством предусмотрено выделение порядка 2 триллионов тенге для поддержки сел до 2026 года. К 2024 году запланирована модернизация 3477 сёл с обеспечением питьевой водой, ремонтом дорог и строительством социальной инфраструктуры. Со своей стороны, «Nur Otan» вместе с общественностью установит жесткий контроль, чтобы деньги дошли до каждого аула.

«Мы встретились с вами в преддверии Дня Первого Президента. Это особый праздник для всех казахстанцев. За годы независимости Елбасы создал уникальную модель межэтнического согласия, более миллиона казахов вернулись на историческую родину. Благодаря Нурсултану Назарбаеву утверждены и закреплены все наши границы. За короткое время страна провела необходимые рыночные реформы. Если в 90-ые более 30% казахстанцев находилось за чертой бедности, то сегодня показатель снизился уже до 4,6%», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Первый зампред правящей партии отметил, что первичные партийные организации являются главной опорой «Nur Otan», её «ядерным электоратом». В целях консолидации членов партии и привлечения новых лиц в 14 регионах в пилотном режиме проведен отбор в партийный кадровый резерв.

«Если в обществе не будет диалога, то не будет доверия. Там, где нет доверия, там нет уверенности в будущем. Именно поэтому Елбасы инициировал программу партийной «перезагрузки», которая называется «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем». Главная задача партии «Nur Otan» - это объединять. Создавать социальные лифты и выдвигать тех, кто по-настоящему переживает за страну, хочет сделать жизнь народа лучше. Поэтому по поручению Лидера партии предвыборные партийные списки в каждый маслихат должны включать не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. В целом, в партийные списки во всех регионах должны войти представители самых разных социальных страт, отражая интересы всего населения», - сказал Бауыржан Байбек.

По словам партийца Гульнары Гилмановой из аула Жайык Акжаикского района Западно-Казахстанской области, она не понаслышке знает все трудности, с которыми столкнулся народ на заре независимости.

«Людям задерживали зарплаты, они не знали, как прокормить детей, во что одеть. Но постепенно жизнь простых людей начала улучшаться. Появилась уверенность в завтрашнем дне и сейчас мы с мужем воспитываем уже четверых детей», - рассказала она.

В свою очередь Бекзат Баймуратов из Есильского района Акмолинской области заявил, что «новым дыханием» для него стал пилотный отбор в партийный кадровый резерв, который подвигнул многих молодых парней и девушек проявить свою гражданскую позицию.

«Мне 25 лет. Раньше от партии лично мне было ни холодно, ни жарко. Благодаря такой инициативе, как отбор в партийный кадровый резерв, «загорелся». Только от нашего района участвовали 61 кандидат, в том числе и я. Мы побывали в семи селах, встретились с жителями, выслушали их проблемы. Теперь вместе будем решать их», - поделился Б.Баймуратов.