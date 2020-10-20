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    Бауыржан  Байбек вручил жителям Мактаарала ключи от домов, построенных фондом Елбасы

    20 Октября 2020, 13:35

    МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек вручил жителям Мактаарала ключи от домов, построенных фондом Елбасы, передает МИА «Казинформ».

    «Принятое 2 года назад решение Елбасы - Первого Президента Н.А.Назарбаева о возрождении Туркестана стало историческим событием для нашей страны. Получив новый статус, древний город - один из важнейших духовных центров тюркского мира - превратился в огромную строительную площадку, изменившись за короткий срок до неузнаваемости. Как сказал Елбасы во время недавнего посещения новых объектов города, «масштабное строительство Туркестана – это импульс экономическому развитию целого региона». Он также указал на важность создания комфортной среды для проживания жителей. Данное поручение отражено в предвыборной программе партии», - написал Б.Байбек в Facebook .

    По его словам, в ходе поездки в Туркестанскую область с общественностью и неправительственными организациями он обсудил проекты региональной и городской предвыборных программ партии «Nur Otan».

    «От жителей области поступило более 560 предложений, в том числе по развитию сельского хозяйства, коммунальной инфраструктуры, ремонту дорог и благоустройству, а также качеству образования и здравоохранения. Все обращения будут изучены и учтены при доработке программы. В этот же день посетил Мактааральский район, пострадавший в мае этого года от наводнения. По инициативе Н.А.Назарбаева общественным фондом «Birgemiz» было выделено 340 млн. тенге на строительство 20 домов для жителей аула Достык. Вместе с руководителем филиала партии, акимом области У.Шукеевым поздравили новосёлов с жильём в посёлке Мырзакент. Теперь это не саманные, а 4-комнатные дома из газоблоков площадью 100 кв.м. Также в начале ноября будет завершено профинансированное фондом строительство еще 12 домов для жителей села Фирдоуси. Хочу выразить благодарность всем членам партии, откликнувшимся на призыв Главы государства К.К.Токаева и направившим мактааральцам свыше 1000 тонн гуманитарной помощи, в т.ч. продукты питания, средства личной гигиены, одежду, постельные принадлежности и стройматериалы. Отдельное спасибо нашей молодежи, активным волонтёрам! Непосредственно в зоне наводнения более 500 жасотановцев помогали в возведении дамб, доставке продуктов и многом другом.

    Взаимная поддержка друг друга в тяжёлую минуту и является примером высокой гражданственности, ответственности и зрелости нашего общества!» - написал Б.Байбек.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Нур Отан Строительство Жилье
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