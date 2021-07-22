Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Бауыржан Байбек провел прием граждан в Алматы

    22 Июля 2021, 10:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек провел прием граждан в Алматы, где встретился с семьей погибшего в 2016 году во время теракта в южной столице полицейского Аяна Галиева, а также многодетной матерью, воспитывающей 10-х детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    5 лет назад семья алматинского полицейского Аяна Галиева осталась без кормильца. Мужчина погиб от рук террориста. Супруге и двоим детям погибшего от имени Первого Президента Нурсултана Назарбаева тогда вручил ключи от квартиры будучи акимом города Бауыржан Байбек. Новоселам также помогли с обустройством новой жилплощади. С тех пор каждый день чувствуется поддержка не только государства, но и всех казахстанцев, отметила вдова полицейского Анар Асанова во время встречи с первым зампредом партии.

    «Когда произошла эта трагедия, я очень переживала за детей, за их будущее. Поскольку не стало нашего кормильца. Но потом я поняла, что мы не одни. Колоссальную поддержку и помощь нам оказывает государство, Елбасы. Я очень благодарна за подаренную нам квартиру и за внимание, которым нас окружили. Супруг мой ушел, но он все еще помогает нам в лице нашего государства», - поделилась Анар Асанова.

    Встретился Бауыржан Байбек и с многодетной матерью Айнур Аргынбековой. После ухода супруга женщина осталась одна с десятью детьми. Из-за нехватки финансов семья едва сводила концы с концами. Рисковала остаться без крыши над головой. На помощь тогда также пришло государство. При поддержке меценатов женщина получила трехкомнатную квартиру в Алматы и шанс на новую жизнь.

    «4 года назад мы получили ключи от квартиры от имени Елбасы из рук Бауыржана Кыдыргалиевича. Сегодня он вновь пригласил нас встретиться, узнать, как у нас дела, поинтересовался нашими условиями. Спасибо за такую заботу. Не знаю, что бы я делала, если бы не помощь государства», - сказала Айнур Аргынбекова.

    В свою очередь первый заместитель Председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек в ходе приема отметил, что сегодня по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева оказывается большое внимание как социально-уязвимым гражданам, так и многодетным семьям. Активно реализуется программа «Бақытты отбасы».

    Не остаются в стороне в этом вопросе и члены партии «Nur Otan». Только с начала года в общественных приемных партии проведено более 14 тысяч приемов, принято 74 тысячи казахстанцев. По 96% обращениям были достигнуты положительные решения, оказана консультативная, правовая и иная помощь. Остальные 4% находятся на исполнении. В целом, за последние 2 года партийцы приняли свыше полумиллиона обращений. 74% из них поступили через Интернет.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Нур Отан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    5 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном