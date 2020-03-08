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    Бауыржан Байбек пригласил женщин участвовать в партийных праймериз

    8 Марта 2020, 14:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем и пригласил их участвовать в партийных праймериз, инициированных по поручению Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем! Вы приносите в этот мир любовь и доброту. Ничто в этом мире не сравнится с теплотой материнского сердца, красотой женской улыбки. Вы – источник вдохновения всего на этой земле. Желаю вам счастья, семейного благополучия и долгих лет жизни», - написал первый зампред партии на своей странице в Facebook .

    Бауыржан Байбек также добавил, что наша история знает имена великих женщин, внесших неоценимый вклад в развитие страны. По его словам, немало их и сегодня.

    «Поэтому по инициативе Елбасы, Лидера нашей партии Нурсултана Назарбаева «Nur Otan» планирует на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней обеспечить выдвижение не менее 30% женщин через свои предвыборные партийные списки. При этом подать свою кандидатуру сможет каждый. Для этого в апреле-мае текущего года мы проведем внутрипартийные выборы – праймериз. Если вам небезразлична судьба страны, то двери партии «Nur Otan» всегда открыты!» - сказал он.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Нур Отан
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