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    Бауыржан Байбек посетил Улытау и ознакомился с реконструкцией мавзолея Жошы хана

    9 Декабря 2020, 16:15

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в рамках поездок по регионам посетил Жезказган, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook Б. Байбек.

    «В рамках поездок по регионам посетил Жезказган. Встретился с работниками градообразующего предприятия - медеплавильного завода «Kazakhmys Smelting». Обсудили вопросы защиты трудовых прав на производстве, создания новых рабочих мест и развития города в целом.


    По словам руководства филиала, в условиях пандемии региону удалось не допустить потери в экономике и массового высвобождения работников. Также не допущен рост молодежной безработицы», - отметил Б. Байбек.


    Вместе с тем, заметил он, ситуация с COVID-19 все же внесла свои коррективы на рынке труда. Пострадали такие отрасли, как туризм, культура, спорт, сфера общественного питания, транспорт и другие.

    С учетом новых вызовов партия «Nur Otan» примет комплексные меры по созданию новых постоянных рабочих мест, переподготовке кадров с учетом потребностей рынка труда. Акцент будет сделан на поддержку отечественных производителей, открытие новых производств, выпускающих конкурентоспособную и импортозамещающую продукцию.

    «Все эти задачи прописаны в нашей городской предвыборной программе по городу Жезказган, которая была принята в ноябре по итогам широкого обсуждения с населением», - рассказал первый зампред «Nur Otan».

    В этот же день в новой модульной инфекционной клинике он встретился с медицинскими работниками города. Выслушал проблемные вопросы в сфере здравоохранения. Большая часть из них найдет свое решение в рамках реализации региональной предвыборной программы. Это капитальный ремонт городской многопрофильной больницы, общежития для молодых врачей и многое другое, сообщил Б. Байбек.


    Встретился Байбек с молодежными активистами региона. Многие из них вошли в партийный список на выборы в городской маслихат, став победителями региональных праймериз «Nur Otan». В целом, если партийный список по Жезказгану обновился на 60%, то представленность молодежи в нем выросла с 0 до 23%.

    В ходе поездки в регион первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» также посетил Улытауский район. О знакомился Байбек с реконструкцией мавзолея Жошы хана – одного из памятников средневековой архитектуры в нашей стране. В рамках 750-летия Золотой Орды ведется строительство историко-культурного комплекса, запуск которого запланирован на декабрь следующего года.




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    Карагандинская область Культура История Казахстана Нур Отан Общество
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