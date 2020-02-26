Бауыржан Байбек посетил с рабочей поездкой Туркестанскую область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек посетил с рабочей поездкой Туркестанскую область. В ходе визита он и глава региона Умирзак Шукеев побывали в ряде районов и встретились с жителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Во время встречи с населением было отмечено, что решение всех озвученных проблемных вопросов будет взято под непосредственный контроль партии.

«В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі», инициированного Елбасы, в настоящее время партия разрабатывает систематические меры для решения проблемных вопросов отдаленных районов страны. Я встретился с жителями села Шаулдер Отырарского района. В партию «Nur Otan» обратились более 300 семей с жалобой на изношенную инженерную инфраструктуру в их домах, построенных в 70-80-х годах», - сказал Б. Байбек.

В свою очередь, аким области Умирзак Шукеев отметил, что все обозначенные во время встречи проблемные вопросы найдут свое решение в ближайшее время. На строительство систем отопления выделят 700 млн тенге. Кроме того, предусмотрены средства на строительство главной котельной. Решение вопроса, поднятого жителями села, взято на контроль партией «Nur Otan».





Также в ходе рабочей поездки Бауыржан Байбек встретился с представителями творческой интеллигенции Туркестана. В ходе встречи были затронуты вопросы проведения 175-летия поэта и просветителя Абая и 1150-летия философа аль-Фараби.

Вместе с тем в Туркестане, в молодежном ресурсном центре, Бауыржан Байбек встретился с местной молодежью в свободном формате. Участники встречи обсудили вопросы развития гражданского общества, молодежной политики и реализации мероприятий в рамках Года волонтера.

Наряду с этим, во дворце культуры Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Яссауи под председательством Бауыржана Байбека прошло заседание с участием первого заместителя председателя областного филиала партии «Nur Otan» Бейсена Тажибаева и председателей районных филиалов партии.

Напомним, по поручению Елбасы партией «Nur Otan» совместно с Правительством и региональными филиалами ведется работа по подготовке новых программ развития районов, городов и областей на ближайшие пять лет, где будут отражены конкретные потребности граждан в каждом отдельном регионе с учетом местной специфики. В рамках этой работы руководство партии «Nur Otan» планирует объехать все регионы, чтобы охватить все населенные пункты страны, в том числе самые отдаленные районы и села.



