Бауыржан Байбек посетил агитационную встречу участников праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек посетил агитационную встречу участников праймериз в Нур-Султане. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook , передает МИА «Казинформ».

« Вместе с коллегами посетил агитационную встречу участников внутрипартийных праймериз. 15 кандидатов по Есильскому району столицы представили свои предвыборные программы первичной партийной организации при Центральном аппарате «Nur Otan».

Мероприятие прошло в соревновательной, но при этом дружественной атмосфере. Постарался поддержать каждого, делился советами, задавал уточняющие вопросы.

Было очень интересно увидеть, как люди себя подают, как держатся на публике. Почти у всех были интересные и креативные видеоролики, свои «фишки», у кого-то можно было ознакомиться с агитационной программой через QR-код.

Среди участников были как действующие депутаты, так и начинающие свой политической путь молодые люди. Те, кто в партии с момента основания, и те, кто вступил совсем недавно.

Запомнилось выступление молодого человека, который несколько лет назад эмигрировал в США, но вернулся, посвятив себя борьбе с распространением наркотиков среди детей и подростков.

Самому молодому из кандидатов, выстроившему свою программу на вопросах развития столицы согласно принципам современной урбанистики, решил подарить книгу о создании комфортной городской среды «Счастливый город», переведённую Ассоциацией «Болашак» на казахский язык.

В целом, участниками были подняты интересные и требующие системного решения вопросы, в том числе в сферах образования и здравоохранения, поддержки социально-уязвимых слоев населения, развития массового детского спорта и др.

Как поручил Лидер нашей партии Н.А. Назарбаев, все предложения и замечания, озвученные на праймериз, будут учтены при доработке наших 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району.

Конечно, кандидаты разные. Каждый со своим уровнем подготовки и личным бэкграундом. Кто из них в итоге победит - решит избиратель. Одно могу сказать точно: те, кто первыми прошли через праймериз, получили бесценный опыт политической работы, публичных выступлений в разных аудиториях, смогли оценить свои сильные и слабые стороны, улучшить навыки убеждения и отстаивания своей позиции. В этой связи мне особенно запомнилась фраза одной из участниц встречи: «я пришла на праймериз не за депутатским значком, а за поддержкой однопартийцев в решении конкретных проблем людей!».

P.S. Скачал мобильное приложение и зарегистрировался в информационной системе «Праймериз 2020», чтобы проголосовать на предстоящих с 1 по 3 октября внутрипартийных выборах. На сегодня в системе авторизовалось уже более 560 тысяч партийцев.

Уверен, что в честной и конкурентной борьбе, как сказал Елбасы, победят самые достойные.

Будьте с нами! Сделайте свой выбор! #BizBirgemiz», - написал Б. Байбек.