Бауыржан Байбек открыл страницу в Facebook

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек открыл страницу в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вот уже несколько месяцев по поручению Елбасы, Лидера «Nur Otan» партией совместно с Правительством и региональными филиалами ведется работа по подготовке новых программ развития районов, городов и областей на ближайшие 5 лет. В программах будут отражены конкретные потребности граждан в каждом отдельном регионе с учётом местной специфики. Будут охвачены все населенные пункты нашей страны, в том числе самые отдаленные районы и села», - написал он.

В рамках этой работы в ближайшие месяцы руководство партии «Nur Otan» объедет все регионы нашей страны, планирует «дойти» до каждого казахстанца. Встретиться, выслушать, «взять на карандаш» актуальные проблемы, отметил он.

«Для открытости данной работы принял решение открыть свою личную страницу на Facebook и делиться с вами напрямую своими впечатлениями и планами. Дорогие друзья! Очень надеюсь на ваши конструктивные предложения и активное участие в обсуждении поднимаемых партией вопросов. Только вместе мы сможем сделать нашу страну лучше!» - отметил зампред Nur Otan.



