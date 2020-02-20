Бауыржан Байбек осмотрел проблемные объекты Экибастуза

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с проблемными вопросами города Экибастуз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, вместе с акимом региона он осмотрел специальный детский сад «Алтынай», где воспитываются 138 детей с особыми потребностями. В последний раз капитальный ремонт здесь проводился более 10 лет назад. Кровля, фасад и система отопления находятся в аварийном состоянии.

На встрече с родителями первый зампред партии отметил, что поддержка и защита прав детей являются приоритетом в работе «Nur Otan», поэтому будут приняты все меры для скорейшего решения данного вопроса.

Далее Бауыржан Байбек провел прием граждан в Экибастузской общественной приемной «Nur Otan». Среди рассмотренных вопросов на партийный контроль он взял и обращение 450 жителей села Сарыкамыс, вынужденных пользоваться питьевой водой из колодцев. По информации местных властей, работы по подведению централизованного водоснабжения завершат до конца года.

Первый зампред также встретился с работниками Экибастузской ГРЭС-1 и представителями профсоюзов горно-металлургической промышленности региона, чтобы обсудить вопросы и предложения по совершенствованию законодательства в сфере защиты социальных и трудовых прав.

В этот же день Бауыржан Байбек провёл несколько встреч с активными жителями города Павлодар. Вместе с представителями интеллигенции, неправительственных организаций были рассмотрены актуальные проблемы региона, в том числе в сферах экологии, трудовой миграции, противодействия коррупции и других. Бауыржан Байбек подчеркнул, что по каждому вопросу «Nur Otan» будет заниматься системно, в том числе на законодательном уровне.

Стоит отметить, что вот уже несколько месяцев ведется работа по подготовке новых программ развития районов, городов и областей на ближайшие пять лет, где будут отражены конкретные потребности граждан в каждом отдельном регионе с учётом местной специфики. В рамках этой работы в руководство партии «Nur Otan» планирует объехать все регионы, чтобы охватить все населенные пункты страны, в том числе самые отдаленные районы и села.

Накануне поездки в Павлодарскую область Бауыржан Байбек встретился с жителями села Новочерноярка, где почти 800 жителей 16 многоквартирных жилых домов живут без центрального отопления. Как заверило руководство региона, уже в этом году в селе будет построена котельная, которая также обеспечит теплом еще пять социальных объектов, в том числе близлежащие школу, детский сад и врачебную амбулаторию.

Кроме того, непосредственно в областном центре была организована встреча с жителями микрорайона «Второй Павлодар», где уже несколько лет существует серьезная проблема ежегодного подтопления частных домов талыми и грунтовыми водами. На встрече также были озвучены претензии касательно прозрачности тарифов, стоимости приборов учета воды к местному монополисту ТОО «Павлодар-Водоканал».

Бауыржан Байбек поручил уже в ближайшее время провести на площадке партии открытые слушания с привлечением всех заинтересованных органов.





Фото: nurotan.kz