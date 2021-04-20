Бауыржан Байбек назвал «Болашак» одним из наиболее успешных проектов Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек дал большое интервью на одном из популярных YouTube-каналов, где открыто и подробно рассказал об историческом вкладе Первого Президента в становление страны, проектах партии Nur Otan, программе «Болашак», принятых решениях в бытность акимом Алматы, а также опроверг обвинения со стороны оппозиционного активиста Жанболата Мамая.

О партии Nur Otan

– Успех нашей партии – это результат двух ключевых вещей. Первое – это праймериз, который позволил вовлечь в наши ряды новых людей, 70–80% депутатов обновилось. Очень многие яркие личности, которые ранее находились в оппозиции к партии, сегодня вступили в наши ряды. Второе – в условиях пандемии и турбулентного времени мы сумели мобилизоваться. По инициативе Елбасы, Лидера партии в рамках акции Biz Birgemiz было собрано практически 40 млрд тенге частных средств. Людям оказали адресную помощь, обеспечили прозрачный процесс.

Что касается предвыборных обязательств. Одно дело – дать обещание, написать программу, другое дело – контролировать исполнение. Поэтому по поручению Нурсултана Абишевича Назарбаева мы с первых же дней начали организационно готовиться. Для контроля что важно? Четкий, ясный, понятный документ, расписанный по срокам, датам, времени исполнения. Мы разработали 217 дорожных карт по реализации каждой программы, расписали 80 тысяч индикаторов. Депутаты маслихатов, нашей фракции в Мажилисе и каждый руководитель – член партии закреплен за индикаторами. Все это расписано по отраслям и по годам. Мы не будем ждать окончания пяти лет, а уже по итогам первого года можем конкретно и предметно отчитаться по реализации наших обещаний.

Президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев представил предвыборную программу партии Nur Otan и сказал, что будет мобилизован 21 трлн тенге. Это системные ключевые поручения, которые партия взяла на особый контроль.

Один простой пример для сравнения. Вы знаете, в США прошли выборы, победил Байден. И он озвучил огромную сумму, которая будет направлена на имплементацию его предвыборных обещаний. Там как раз говорится, что это масштабные вложения в инфраструктуру. Если сравнить программы, они очень похожи. Дороги, школы, больницы, качество жизни. Вопрос в том, может ли государство позволить себе такое или нет? В такое время сумма в 21 трлн тенге откуда взялась? Это огромная заслуга народа, государства и Елбасы, что мы можем в период кризиса, падения мировых цен и турбулентности использовать резервы для развития инфраструктуры. В свое время Рузвельт делал новую экономическую политику в период кризиса, масштабно вкладывая в инфраструктуру, в поддержку покупательской способности населения.

Во всех городах, районах и областях мы создали общественные советы партии, где эксперты, политологи могут открыто обсуждать те или иные аспекты наших обещаний, плюс реагировать на текущую повестку, учитывать мнение гражданского общества в соответствии с концепцией «Слышащего государства».

Об историческом вкладе Елбасы

Алматы – это город, в котором мы реализовали свою тысячелетнюю мечту – обрели Независимость, государственность. И первые 7 лет Алматы был столицей Независимого Казахстана. Именно в этом городе, находясь на улице Фурманова, Елбасы принимал трудные, исторические решения. Таким, как Мамай это абсолютно не дано понять, это космос для них. Даже масштаб они не могут понять. В Алматы принималась декларация о Суверенитете, наша Конституция. Елбасы сумел выстроить дружеские отношения с нашими соседями, полностью решить вопрос делимитации наших границ.

Я слышал такую историю, когда Елбасы приезжал в Мангистау, и тогда прикаспийские государства разделили Каспий. Это было за год до того, как он сложил полномочия. И тогда Елбасы сказал, что теперь можно и уходить с поста Президента. Он исполнил свою историческую миссию – описал все границы, получил международные гарантии, принял решение об отказе от ядерного оружия, закрыл Семипалатинский полигон, глобальную проблему Арала решил, поднял благосостояние граждан, создал уникальную модель государства в единстве и согласии. Практически все постсоветские страны прошли через кровь и испытания. Мы не должны этого забывать.

Я считаю, такая историческая личность, как Нурсултан Абишевич, заслуживает еще больших наград, причем при жизни. И потом про Фурманова надо сказать, господин Мамай позиционирует себя как национал-патриота, он, наверное, не знает историю. Фурманов – это политический деятель, который в 1920 году восстание в Верном с участием пяти тысяч человек подавил, потом были репрессии, трибунал, многих расстреляли, посадили. И он говорит, что Фурманов для нас сделал больше, чем Елбасы, Первый Президент нашей страны? Я хочу сказать, если бы второй раз это надо было, мы бы еще раз внесли.

Более того, я пока не знаю почему этот проект не продолжился, но на меня и маслихат Алматы выходили частники, и они сказали: мы хотим поставить памятник Елбасы за свой счет, они сделали эскиз. Мы посмотрели, он очень красивый, и мы должны были его реализовать, поставив памятник в этом городе, там буквально везде можно говорить о заслугах Елбасы, я думаю, это вопрос будущего. Поэтому это решение было не единоличным, более того, десять тысяч молодых людей подписали петицию.

О программе «Болашак»

Идет прямая лживая тирада в отношении болашаковцев. Что они коррупционеры, половина из них не вернулись. Вы знаете, я запросил официальные данные, более 14 тысяч человек обучились по программе «Болашак». Из них за все годы всего 159 человек не вернулись. И эти люди вернули деньги государству. То есть он целую программу просто оголтело обвиняет.

Во-вторых, я хочу сказать, что программа «Болашак» – это наиболее успешный проект Елбасы. Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия – они все обучали, но не в таком масштабе. Сегодня 52% выпускников-болашаковцев находятся на руководящих позициях, в бизнесе, средний уровень – это менеджеры, которые двигают экономику. 10% болашаковцев создали собственные компании, более 200 тысяч операций провели болашаковцы, 145 тысяч детей обучили, тысячами защитили научные работы, которые цитируются по всему миру. Даже в Алматы, я помню, пришла компания итальянская – каршеринг. Итальянцев спрашивают, как вы сюда пришли, они показывают на парня по имени Мухит, болашаковца, говорят он нас убедил. С этим проектом пришел. И в IT-сфере я очень много встречал болашаковцев, которые не кричат, а делают.

Кстати, ассоциацию «Болашак» приписывают как мою собственность. И, кстати, вот эта публикация «Чем владеет семья Байбека» – они полностью берут оборот корпоративного фонда «Болашак» и записывают на меня, но господин Мамай еще и как юрист, скажем так, абсолютно неграмотен. Что такое общественная организация? Она не преследует коммерческих целей. Я один из учредителей ассоциации «Болашак» – это неправительственная организация, которая 20 лет назад с низов создана была.

Ассоциация «Болашак» сделала очень много полезных дел. 10 лет назад мы учредили корпоративный фонд «Болашак». Мы занимаемся проблемой аутизма. Мы сегодня помогли 2 тысячам детям-аутистам, специалисты обучили 1200 родителей. Внедрили законодательные понятия, создали 420 рабочих мест и по стране в 17 регионах 57 кабинетов инклюзии. Мы перевели 36 фильмов за счет спонсорских средств. Мы единственные, кто в стране занимается переводом голливудских фильмов на казахский. А вот господин Мамай со своей политической партией хоть одному ребенку помог? Сделал что-то полезное? Ассоциация «Болашак» объединяет 2000 человек. Нас намного больше, чем в его политической партии. Но Ассоциация «Болашак» не занимается политической деятельностью. Она занимается благотворительностью, социальной, общественной деятельностью. И это, я считаю, огромная заслуга Елбасы. Там, кстати, очень многие из неполных, простых семей вышли. И эти люди работают на благо нашей страны.

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