Бауыржан Байбек: Будем увеличивать количество школ и детских садов с казахским языком обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице при поддержке партии «Nur Otan» прошел предпремьерный показ анимационного фильма студии Disney/Pixar «Жан/Душа». Это уже 36 кинокартина, дублированная на казахский язык в рамках проекта «Өзіңнен баста» по инициативе фонда «Болашақ» и компании «Меломан», передает МИА «Казинформ».

«В год 30-летия Независимости Казахстана нашему социальному проекту «Өзіңнен баста», инициированному при непосредственной поддержке Елбасы, исполняется 10 лет. За эти годы благодаря неравнодушию спонсоров и меценатов, которые в общей сложности выделили порядка 1,4 млрд тенге, мы осуществили дубляж уже 36 мировых художественных и анимационных фильмов напрямую с английского на казахский язык. Причем это было сделано без какой-либо поддержки со стороны Министерства культуры. Думаю, что далее уполномоченный орган, ответственный за создание качественного и конкурентоспособного контента для детей на государственном языке, уже сам продолжит, по сути, общественную инициативу болашаковцев», - сказал первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» и почетный член попечительского совета фонда «Болашақ» Бауыржан Байбек.

Как подчеркнули в пресс-службе партии, «Nur Otan» будет добиваться от Министерства культуры соответствующей работы в данном направлении.

В целом, в рамках реализации своих предвыборных обещаний правящая партия намерена способствовать дальнейшему расширению применения государственного языка во всех сферах, увеличению школ и детских садов с казахским языком обучения, а также продолжить поддержку традиционной культуры и национальных видов спорта.

По словам председателя попечительского совета «Болашақ» Динары Чайжунусовой, фонд по-прежнему активно занимается вопросом равной представленности кинокартин на государственном языке.

«Думаю, что «Жан/Душа» со временем станет классикой зарубежного кино на казахском языке. Тем временем актуальность равного доступа к кино на казахском языке для казахстанцев остаётся. Мы продолжим и дальше поднимать эти вопросы на всевозможных площадках, чтобы уполномоченным органом были приняты соответствующие меры», – отметила она.

Стоит отметить, что за время реализации проекта «Өзіңнен баста» на казахский язык были дублированы такие картины, как «Мұзды өлке-2», «Кек алушылар: Альтрон дəуірі», «Батыл жүрек», «Коко құпиясы», «Моана», «Малефисента», «Аладдин» и многие другие.

Благодаря проекту более 100 отечественных актеров состоят в голосовой базе «Walt Disney Pictures». Казахский язык стал вторым тюркским языком в дубляже после турецкого и 39-м в истории компании «Walt Disney».

Впервые за историю проекта по дубляжу в кастинге к фильму «Жан» принимали участие 20 актеров лишь из одного города – Нур-Султан. Тем не менее, актерский состав подобрался профессиональный. К примеру, главного героя Джо Гарднера озвучил давний участник проекта, талантливый актер Даурен Сергазин. Ранее его голосом говорили Джин из фильма «Алладин», сурикат Тимон из фильма «Король Лев» и другие известные герой студии Disney. Кроме того, в дубляже приняли участие Данияр Сванкулов, Меруерт Ермекбаева, а также актриса театра и кино Майра Омар.

Титровую песню «Өмір ғажап» исполнил набирающий популярность казахстанский исполнитель Манарбек Жуматай, более известный как Mona Songz.

По информации пресс-службы, данный анимационный фильм уже в ближайшее время будет доступен к просмотру в сети интернет.



