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    Бауыржан Байбек: Большую часть праймериз проведем онлайн

    25 Августа 2020, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В партии «Nur Otan» приняли специальные санитарно-эпидемиологические требования при проведении праймериз. Ими должны руководствоваться все организационные комитеты, сами кандидаты и голосующие. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый зампред партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

    «Уважаемые друзья! Как вы знаете, в рамках поручения Лидера партии Нурсултана Назарбаева мы проводим общереспубликанский внутрипартийный отбор - праймериз.

    На сегодня свои заявки для участия подали 7670 граждан. Из них 34% - женщины, 24,1% - молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 2631 человек, то 5039 кандидатов – самовыдвиженцы.

    Регистрация продлится до конца этой недели. С 7 сентября начнется агитация кандидатов, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября.

    Вместе с тем, сегодняшняя эпидемиологическая ситуация накладывает определенные ограничения и требует организации соответствующих условий для проведения праймериз.

    Для всех нас важны, в первую очередь, здоровье и безопасность наших граждан.

    В этой связи, нами совместно с главным государственным санврачом Айжан Есмагамбетовой принято Постановление о введении специальных санитарно-эпидемиологических требований при проведении праймериз. Ими должны руководствоваться все организационные комитеты, сами кандидаты и голосующие.

    Так, участники внутрипартийного отбора обязаны использовать маски, перчатки, дезинфицирующие средства, соблюдать социальное дистанцирование на расстоянии не менее 2 метров, избегать рукопожатий и других форм прямого контакта.

    Во всех задействованных помещениях будет обеспечено необходимое количество санитайзеров, бесконтактных термометров, организованы регулярная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств и проветривание не менее 2 раз в сутки.

    В ходе агитации распространение флаеров и буклетов необходимо осуществлять только с использованием масок и перчаток.

    Встречи кандидатов с членами партии могут проходить посредством видеоконференций в социальных сетях, на открытых площадках или в проветриваемых помещениях при соблюдении дистанции между участниками и наличии масок.

    Публичные дебаты кандидатов на 1224 объектах должны проводиться в онлайн-формате и с соблюдением социального дистанцирования.

    На 2545 участках для голосования кабины и урны, а также места выдачи бюллетеней должны быть на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

    В целом, внедренная нами информационная система «Праймериз» позволяет проводить все этапы внутрипартийного отбора, в том числе регистрацию, агитацию и голосование, в режиме онлайн. Система проста в применении, обеспечивает «тайну выбора» избирателя, а также защиту от посторонних вмешательств. Поэтому большую часть мероприятий мы постараемся провести, используя эти возможности», - написал Бауржан Байбек.

    Более подробно обо всех организационных моментах праймериз можно узнать на сайтах primaries.kz и nurotan.kz . По информации пресс-службы партии, для организационной и юридической поддержки кандидатов также организована специальная горячая линия 8 (800) 080 4441.


    Автор:

    Нур Отан
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