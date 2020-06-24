Бауыржан Байбек анонсировал четвертую волну выплат нуждающимся из фонда «Birgemiz»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время фондом «Birgemiz» будет организована четвертая волна единовременных адресных выплат нуждающимся. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые друзья! Хочу сообщить, что по поручению Нурсултана Назарбаева фондом «Birgemiz» уже в ближайшее время будет организована 4 волна единовременных адресных выплат. По инициативе Елбасы решением Попечительского совета помощь будет направлена 80 тысячам наиболее нуждающихся семей из сельских населенных пунктов нашей страны.

Благодаря неравнодушию наших меценатов, откликнувшихся на призыв Первого Президента, в фонд было собрано свыше 28 млрд. тенге. По 50 тысяч тенге получили более 470 тысяч семей из 23 крупных городов, а также близлежащих к ним малых городов и сёл», - написал Бауыржан Байбек в Instagram.

Он отметил, что материальная помощь также направлялась на поддержку задействованных в борьбе с коронавирусом медработников и обеспечение 100 тысяч социально уязвимых семей бесплатными защитными масками.

Кроме того, в июле будет завершено строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык Мактааральского района Туркестанской области.

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев вчера на общенациональном онлайн-форуме «BIZ BIRGEMIZ», солидарность, стойкость и сочувствие — это традиционные ценности нашего народа. Именно эти качества помогали нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории. Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее. «Мы вместе» - это новый девиз нашего общества», - добавил Б. Байбек.



