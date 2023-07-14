Бауыржан Аскаров назначен председателем правления АО «КазТрансГаз Аймак»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новым председателем правления АО «КазТрансГаз Аймак» назначен Бауыржан Аскаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sknews.kz.

Бауыржан Аскаров является выпускником МГИМО, имеет степень кандидата политических наук, а также МВА Московского Государственного университета нефти и газа им. Губкина

Работал в МИД Казахстана, в том числе в зарубежных представительствах, Министерстве нефти и газа РК, директором департамента в НК «КазМунайГаз», старшим советником «Eni Agip Caspian Sea», управляющим директором в «KMG Drilling»; Services», руководителем аппарата, заместителем генерального директора – членом правления АО «Разведка Добыча КазМунайГаз».

«КазТрансГаз Аймак» является 100%-ным дочерним предприятием QazaqGaz. «КазТрансГаз Аймак» — крупнейшая газоснабжающая компания в Казахстане, эксплуатирующая распределительные и магистральные газопроводы во всех одиннадцати газифицированных областях и трех городах республиканского значения.