Бауржан Тортаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Тортаев Бауржан Кадырович освобожден от должности заместителя Министра обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Тортаев Бауржан Кадырович родился в 1967 году в Семипалатинске.

В 1991 году окончил Московскую государственную ордена Трудового Красного знамени Академию управления имени С. Орджоникидзе.

С 1991 года в разные годы работал специалистом информационно-справочного центра, инженером-программистом, главным бухгалтером, коммерческим директором, ведущим, главным специалистом Семипалатинского областного управления экономики, консультантом сводного экономического отдела аппарата акима Семея.

В 1998-1999 годы - заместитель начальника Восточно-Казахстанского областного управления статистики. В 1999-2002 годы - начальник информационно-статистического центра управления статистики Восточно-Казахстанской области.

В 2002-2008 годы - заместитель председателя Агентства РК по статистике. В 2008-2010 годы - директор департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК. В 2010-2011 годы - директор департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2014-2017 годы - заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

С апреля 2017 года занимал должность ответсекретаря Министерства финансов РК.

В апреле 2019 года был назначен заместителем министра обороны РК.