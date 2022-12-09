Бауржан Мухамеджанов освобожден от должности посла РК в Грузии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Мухамеджанов Бауржан Алимович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Грузии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Бауржан Мухамеджанов родился 26 ноября 1960 года в с. Мерке, Меркенского района Жамбылской области.

В 1983 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, по специальности юрист. Доктор юридических наук.