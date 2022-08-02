Бауржан Аленов возглавил департамент полиции Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента на должность начальника департамента полиции Алматинской области назначен полковник полиции Бауржан Аленов. Нового начальника личному составу представил первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Марат Кожаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Бауржан Аленов родился 8 ноября 1976 года в Кокшетауской области. По образованию юрист, магистр юридических наук.

Службу в органах внутренних дел начал с мая 1997 года с должности полицейского батальона полиции УГСО при ГУВД города Кокшетау. Трудовую деятельность проходил на различных должностях.

С 2013 по 2015 год - начальник УВД города Кокшетау ДВД Акмолинской области.

С 2015 по 2018 год - заместитель начальника департамента внутренних дел Акмолинской области. После стал первым заместителем начальника ДП Акмолинской области.

С 2019 года работал на руководящих должностях оперативных служб МВД РК.

Ранее сообщалось, что заместителем начальника департамента полиции Алматинской области по следственной работе стал бывший замглавы ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.

Фото: polisia.kz



