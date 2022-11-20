Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Батыры встречают жителей Семея на одном из участков, апашки угощают баурсаками

    20 Ноября 2022, 14:19

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее у входа у избирательного участка № 256 встречают горожан казахские батыры, а бабушки в национальной одежде угощают всех баурсаками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Избирательный участок находится в Городском доме культуры. Поэтому к выборам тут подошли творчески. Отдав свой голос, избиратели спешат сфотографироваться с батырами-великанами и с апашками, которые испекли к выборам казахское национальное блюдо – баурсаки. Одним из первых свой гражданский долг выполнил вице-президент международного фонда «Қазақ тілі» Орал Шарипбай.
    Абайская область Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
    Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
    На выборах Президента РК проголосовали 67,85% избирателей
    Выборы в РК проходят в спокойной обстановке – наблюдатель от Кыргызстана
    Популярное
    1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
    5 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев
    Новости партнеров