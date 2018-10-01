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Батыр Джукембаев отправил в нокаут мексиканца Патрисио Морено

7 Октября 2018 13:17 221
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Батыр Джукембаев отправил в нокаут мексиканца Патрисио Морено

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Квебеке (Канада) на арене Centre Videotron прошел бой казахстанского боксера Батыра Джукембаева (13-0, 11 КО), сообщает Sports.kz.

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Ему противостоял мексиканец Патрисио Морено. Бой был рассчитан на десять раундов, но не прошел всю дистанцию и завершился досрочной победой Джукембаева в седьмом раунде техническим нокаутом. Теперь у Батыра 14 побед в профи, а его соперник потерпел третье поражение в карьере.

Канадские журналисты неоднократно восторженно отзывались о 27-летнем казахстанце, называя его одним из самых ярких и талантливых местных проспектов.

В Инстаграм появилась видеозапись боя.

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Ключевые слова: Спорт,
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