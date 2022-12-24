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    Батыр Джукембаев нокаутировал соперника в главном бою в Алматы

    24 Декабря 2022, 22:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев техническим нокаутом одержал победу над южноафриканцем Ксолани Мкотели в главном бою вечера бокса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 10-раундовом поединке казахстанец выиграл у южноафриканца техническим нокаутом в шестом раунде. Таким образом, для Батыра «777» Джукембаева эта победа стала 20-й при одном поражении. А Ксолани Мкотели потерпел восьмое поражение при 19 победах.

    Этот бой стал первым для Батыра на Родине. Последний раз он нокаутировал своего мексиканского соперника за 69 секунд в декабре прошлого года в Канаде.

    Также на вечере бокса выступил Садриддин Ахмедов против опытного боксера из ЮАР по прозвищу «Бульдог» Нкулулеко Мхлонго. Он выиграл его досрочно.

    Кроме того, после почти трехлетней паузы на ринг с досрочной победой вернулся Абылайхан Кусайынов. Его соперником стал Баховар Сагизов из Таджикистана.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Спорт Бокс
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