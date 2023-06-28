Батискаф «Титан»: станет ли сертификация таких аппаратов обязательной?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После взрыва батискафа «Титан» эксперты стали говорить о необходимости законодательного регулирования подводных аппаратов такого рода. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Взрыв батискафа «Титан» в Атлантическом океане может стать причиной пересмотра законодательства о нахождении подводных аппаратов такого рода в международных водах. На сегодняшний день они не подчиняются никаким правилам, говорят эксперты.

«Суда, ходящие в этих водах, как правило, регулируются. Они должны заходить в порт и выходить из него. Они должны быть зарегистрированы в какой-то стране и должны быть классифицированы. Но подводный аппарат, который запускается с задней части судна, не регулируется. Это и есть та «серая зона», та неопределенность, с которой столкнулась компания Ocean Gate», — говорит профессор университета Кэмпбелла Сальваторе Меркольяно.

Батискаф «Титан» американской Ocean Gate, на котором экспедиции погружались к затонувшему «Титанику», вообще не был зарегистрирован в надзорных органах США.

«В американском законодательстве существует Закон о безопасности пассажирских судов 1993 года, в котором есть правила. И самое главное правило заключается в том, что подводный аппарат должен был пройти сертификацию на безопасность до начала коммерческого использования», — отметил профессор Школы права Вашингтонского университета Томас Шёнебаум.

После трагедии ряд экспертов заявили, что сертификация таких подводных аппаратов должна стать обязательной.

«Я думаю, что если бы существовали сертификационные компании и правила, этот подводный аппарат прошел бы гораздо более качественную инспекцию», — считает Сальваторе Меркольяно.

«Независимая сертификационная компания должна обследовать судно заранее, прежде чем оно начнет какие-либо перевозки пассажиров. Они должны были провести исследование безопасности, включая тест на усталость металла», — добавляет Томас Шёнебаум.

И хотя дополнительные проверки явно увеличат затраты компаний, специалисты уверены: после крушения «Титана» стало ясно, что обязательная сертификация подводных аппаратов позволит туристическим подводным судам выплыть из «серых вод».

Как сообщалось 19 июня, батискаф, осуществляющий поездки и погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантическом океане. 22 июня Береговая охрана США сообщила, что в районе поисков пропавшего в Северной Атлантике батискафа «Титан» обнаружено поле обломков. Позже стало известно, что компания OceanGate, которой принадлежит «Титан», выпустила заявление, в котором признала гибель экипажа.

На борту батискафа находились пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

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