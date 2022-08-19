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    Баскетбольный клуб «Астана» объявил о подписании американского игрока

    19 Августа 2022 16:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Защитник Деондре Паркс подписал контракт с баскетбольным клубом «Астаной», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

    Игрок родился 30 октября 1992 года во Флинте (Мичиган, США). Он выступал за команды колледжей Айовы и Южной Дакоты, прежде чем подписать профессиональный контракт с «Ньюкасл Иглз». Деондре провел в Англии сезон-2016/17 и вместе с командой выиграл Кубок Британской баскетбольной лиги, а также дошел до финала плей-офф в чемпионате.

    После этого он отправился в Грузию, где на протяжении сезона играл за «Кактус» из Тбилиси, став лидером Суперлиги по набранным очкам за игру (20.8).

    Паркс повторил это достижение в чемпионате Кипра, где выступал за АЕЛ (Лимасол) – 18.8 очка за матч.

    Также игрок выступал в Тунисе («ЕС Радес», победа в регулярном чемпионате и финал плей-офф в 2019-м), Канаде («Эдмонтон Стингерс»), Израиле («Хапоэль Хевел Модиин») и Финляндии (в составе «Вилпас Викингс» стал чемпионом лиги в 2021 году).

    Последним клубом игрока был венгерский ЗТЕ.


    Фото: soccerfieldsupplies.files.wordpress.com






    #Спорт #Баскетбол
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