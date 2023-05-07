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    Баскетбольная «Астана» в 11-й раз стала чемпионом Казахстана

    7 Мая 2023, 00:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Баскетбольная «Астана» в одиннадцатый раз стала чемпионом Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В третьем матче серии финала с атыраускими «Барсами» баскетболисты астанинской команды одержали победу со счетом 58:52 и в одиннадцатый раз в своей истории выиграли первенство Казахстана. Последний раз «Барсы» обыгрывали «Астану» семь лет назад. Во второй встрече серии астанинцы одержали победу с преимуществом почти в 40 очков — 84:46.

    В матче за третью строчку «Тобол» ведет в серии над «Ирбисом» со счетом 2-0.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Баскетбол
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