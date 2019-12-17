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    Башню Атакюле в Анкаре подсветили в цвета флага Казахстана

    17 Декабря 2019, 02:08

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В столице Турции Анкаре башню Атакюле подсветили в цвета национального флага Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    «Башня Атакюле в Анкаре окрасилась в цвета национального флага Казахстана и надписью «Поздравляем с Днем Независимости Республики Казахстан», - сообщил на своей странице в Facebook Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Турции Абзал Сапарбекулы.

    На опубликованном дипломатом видео заметно, что рядом с поздравлением на турецком и английском языках также размещены флаги Турции и Казахстана.

    Высота коммуникационной и обзорной башни Атакюле составляет 125 метров, она находится в центре Анкары – в районе Канкай, является одним из самых узнаваемых символов турецкой столицы.

    Ранее сообщалось о том, что в цвета казахстанского флага было подсвечено самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Турция День Независимости
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