Башню Атакюле в Анкаре подсветили в цвета флага Казахстана

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В столице Турции Анкаре башню Атакюле подсветили в цвета национального флага Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

«Башня Атакюле в Анкаре окрасилась в цвета национального флага Казахстана и надписью «Поздравляем с Днем Независимости Республики Казахстан», - сообщил на своей странице в Facebook Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Турции Абзал Сапарбекулы.

На опубликованном дипломатом видео заметно, что рядом с поздравлением на турецком и английском языках также размещены флаги Турции и Казахстана.

Высота коммуникационной и обзорной башни Атакюле составляет 125 метров, она находится в центре Анкары – в районе Канкай, является одним из самых узнаваемых символов турецкой столицы.

Ранее сообщалось о том, что в цвета казахстанского флага было подсвечено самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае.