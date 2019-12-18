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    Башня Бурдж Халифа была одета в цвета казахстанского флага по инициативе эмирата Дубая

    18 Декабря 2019, 17:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал иллюминированный в цветах казахстанского флага по случаю Дня Независимости РК фасад небоскреба Бурдж Халифа в Дубае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера прошла информация о том, что якобы фасад Бурдж Халифа был окрашен во флаг Казахстана за определенную плату. На самом деле инициатива исходила от эмирата Дубая. Это абсолютно бесплатная акция», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    По его словам, такая практика существовала и ранее.

    «До Казахстана были флаги Узбекистана. Туркменистана, России, Беларуси и других стран. В тот же день фасад был окрашен еще в цвет флага Бахрейна», - отметил представитель МИД.

    После этого А. Смадияров обратился к журналистам.

    «Поэтому все домыслы о том, что МИД потратил средства или усилия, чтобы это как-то сделать, не соответствуют действительности. Я призываю к совести этих блогеров и журналистов, которые такую информацию распространяют, не удостоверившись в очевидности такой акции, что показывает узость их мышления и подход к информационной политике», - заявил спикер.

    Напомним, 16 декабря фасад самого высокого здания в мире - небоскреба Бурдж Халифа в Дубае окрасился в цвета флага Казахстана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Арабские эмираты День Независимости
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