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    Башенный кран упал в Астане

    19 Июня 2023, 21:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Башенный кран упал на стройплощадке в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По предварительной информации, в воскресенье, 18 июня, в 19:50 на строительном участке ЖК «GREENLINE.ASYL MURA», который расположен на пересечении улиц Е10, Е51,Е305 (проектные наименования) Қ. Мұхамедханова, в связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно штормовым ветром, произошло падение неработающего башенного крана.

    «Неработающий башенный кран КБ-401 упал на стоящий рядом башенный кран КБ - 503 (владелец кранов - ТОО Invest city). Жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают инспекторы департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Астана», — сообщили в департаменте промышленной безопасности.

    Автор:

    Шынар Хамитова

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