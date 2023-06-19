Башенный кран упал в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Башенный кран упал на стройплощадке в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По предварительной информации, в воскресенье, 18 июня, в 19:50 на строительном участке ЖК «GREENLINE.ASYL MURA», который расположен на пересечении улиц Е10, Е51,Е305 (проектные наименования) Қ. Мұхамедханова, в связи с неблагоприятными погодными условиями, а именно штормовым ветром, произошло падение неработающего башенного крана.

«Неработающий башенный кран КБ-401 упал на стоящий рядом башенный кран КБ - 503 (владелец кранов - ТОО Invest city). Жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте работают инспекторы департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Астана», — сообщили в департаменте промышленной безопасности.