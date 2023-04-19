Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Башенный кран упал в Астане

    19 Апреля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане во время подъема груза произошел облом секции башенного крана. Пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Комитета промышленной безопасности МЧС РК, сегодня в 09:25 на строительном участке ТОО Inshaat Invest «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом», расположенный по адресу: улица Ақын Сара 53 участок, во время подъема груза произошел облом секции башенного крана QTZ-63 (владелец крана ИП Капитал). Пострадавших нет.

    Предварительная причина аварии - перегруз.

    «В настоящее время на месте работают сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по городу Астана. Департамент создаст комиссию по расследованию аварии с участием представителей местных исполнительных органов и других заинтересованных лиц. Результаты расследования будут сообщены дополнительно», - прокомментировали в пресс-службе Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Происшествия Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские парадзюдоисты заняли второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии
    Столичные полицейские установили находившихся в розыске уголовных преступников
    Свыше тысячи тонн мусора собрали астанчане во время субботника
    Неприятный запах и смог в столице объяснили метеорологи
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров