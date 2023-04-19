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Башенный кран упал в Астане

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Апреля 2023, 15:00
Башенный кран упал в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане во время подъема груза произошел облом секции башенного крана. Пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Комитета промышленной безопасности МЧС РК, сегодня в 09:25 на строительном участке ТОО Inshaat Invest «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом», расположенный по адресу: улица Ақын Сара 53 участок, во время подъема груза произошел облом секции башенного крана QTZ-63 (владелец крана ИП Капитал). Пострадавших нет.

Предварительная причина аварии - перегруз.

«В настоящее время на месте работают сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по городу Астана. Департамент создаст комиссию по расследованию аварии с участием представителей местных исполнительных органов и других заинтересованных лиц. Результаты расследования будут сообщены дополнительно», - прокомментировали в пресс-службе Комитета промышленной безопасности МЧС РК.


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