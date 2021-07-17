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    Башар Асад принес присягу президента

    17 Июля 2021, 20:47

    ДАМАСК. КАЗИНФОРМ – Президент Сирии Башар Асад принес присягу в Дамаске в качестве главы государства на четвертый семилетний срок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    На состоявшихся в конце мая выборах, согласно официальным данным, он получил поддержку 95,1% избирателей. Асад находится у власти в Сирии с 2000 года.

    В своей инаугурационной речи Асад заявил, что его основные усилия будут направлены на восстановление Сирии и преодоление последствий вооруженного конфликта в стране.

    По оценкам неправительственной гуманитарной организации World Vision, экономический ущерб от гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011 году, превысил триллион долларов.

    80% населения страны живут за чертой бедности. Инфляцию и девальвацию валюты усугубляют международные санкции санкции и экономический коллапс в соседнем Ливане, где из-за жестких ограничений на банковских счетах, по словам Асада, заморожены десятки миллиардов долларов, принадлежащих Сирии.

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    Сирия Мировые новости
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