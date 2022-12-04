«Барысу» забросили шайбу, которую не сразу увидели судьи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент закончились первый и второй период, счет в матче 1:0 в пользу гостей.

На 13-й минуте матча нападающий «Салавата» Александр Кадейкин мощным броском под перекладину ворот открыл счет в матче при игре в большинстве. Примечательно, что судьи поначалу не зафиксировали взятие ворот, так как шайба попала во внутреннюю перекладину ворот и вылетела в поле. Лишь спустя несколько секунд последовал свисток и арбитры матча после видеопросмотра установили взятие ворот.

Уфимцы завершили свою домашнюю серию с двумя победами в трех матчах. 2 декабря «Салават» в результативном поединке переиграл «Трактор» — 6:4. Свои снайперские счета пополнили Павел Коледов, Сергей Шмелев, Данил Аймурзин, Виктор Антипин (первый гол в сезоне), Степан Санников и Данил Башкиров. Вратарь Илья Ежов отразил 17 бросков в створ. Виктор Козлов отметил, что хоккей получился ярким и результативным, а его команда самоотверженно сыграла в обороне.

В 36 встречах «Салават Юлаев» заработал 45 баллов, это пятое место на Востоке. Лучший снайпер и бомбардир команды — Сергей Шмелев, на счету которого 25 (14+11) баллов. В списке травмированных числятся защитник Райан Мерфи, а также нападающие Иван Дроздов, Артем Пименов и Джошуа Хо-Сэнг.

«Барыс» после пятничного поражения от «Автомобилиста» покинул зону плей-офф. Астанчане так и не смогли распечатать ворота коллектива из Екатеринбурга (0:2). Андрей Скабелка посетовал на игру своих подопечных в большинстве и отметил важность первого гола в таких поединках.

В копилке казахстанцев 33 балла после 38 матчей. Самый результативный игрок «Барыса» Линден Вей (13+9) набрал лишь один балл в последних пяти встречах. В расположение молодежной сборной страны отправился нападающий Динмухамед Кайыржан, он пропустит ближайшие игры в КХЛ, но сыграет на чемпионате мира в Норвегии. С большой долей вероятности тренерский штаб также не сможет рассчитывать сегодня вечером на Энтони Луиса, получившего повреждение в прошлом поединке.

В сезонном противостоянии «Барыса» и «Салавата Юлаева» пока впереди астанчане, которые выиграли один матч на выезде (2:0) и один на домашней арене (4:1). Уфимцы записали в свой актив домашнюю победу со счетом 5:1.

Видео: KHL

