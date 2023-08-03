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    «Барыс» заключил контракт с лучшим бомбардиром «Далласа»

    3 Августа 2023, 15:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении контракта с Райли Барбером. Одностороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт команды астанчан.

    Всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году «Вашингтоном», провёл в Северной Америке. Ранее

    Райли входил в состав юниорской и молодёжной сборной США.

    В 2022 году спортсмен дебютировал в национальной сборной на чемпионате мира в элитном дивизионе. В целом в его статистике числятся 16 матчей в НХЛ и более 430 игр в АХЛ.

    Минувший сезон Барбер провёл в фарм-клубе «Далласа» «Техасе». За 69 встреч в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 64 (32+32) балла, что стало лучшим результатом в команде. В плей-офф Райли добавил в свой актив 5 (2+3) очков за восемь игр.

    Райли Барбер

    Дата рождения: 07.02.1994

    Рост: 183 см.

    Вес: 90 кг.

    Хват клюшки: правый

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Спорт Хоккей Барыс
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