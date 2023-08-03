«Барыс» заключил контракт с лучшим бомбардиром «Далласа»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении контракта с Райли Барбером. Одностороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт команды астанчан.

Всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году «Вашингтоном», провёл в Северной Америке. Ранее

Райли входил в состав юниорской и молодёжной сборной США.

В 2022 году спортсмен дебютировал в национальной сборной на чемпионате мира в элитном дивизионе. В целом в его статистике числятся 16 матчей в НХЛ и более 430 игр в АХЛ.

Минувший сезон Барбер провёл в фарм-клубе «Далласа» «Техасе». За 69 встреч в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 64 (32+32) балла, что стало лучшим результатом в команде. В плей-офф Райли добавил в свой актив 5 (2+3) очков за восемь игр.

Райли Барбер

Дата рождения: 07.02.1994

Рост: 183 см.

Вес: 90 кг.

Хват клюшки: правый