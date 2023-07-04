«Барыс» выступит на турнире в Казани

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание матчей предсезонного турнира в Казани Кубок TANECO 2023. Помимо хозяев турнира из «Ак Барса», а также «Барыса», за трофей будут бороться «Локомотив» из Ярославля и челябинский «Трактор». Об этом передает МИА «Казинформ»

Каждой команде предстоит провести по три матча на групповом этапе и один дополнительный матч для определения итоговых мест на турнире.

Расписание матчей Кубка TANECO 2023 (по времени Астаны):

10 августа, четверг

16:00 - «Локомотив» – «Барыс»

22:00 - «Ак Барс» – «Трактор»

11 августа, пятница

16:00 - «Трактор» – «Барыс»

22:00 - «Ак Барс» – «Локомотив»

13 августа, воскресенье

15:00 - «Трактор» – «Локомотив»

20:00 - «Ак Барс» – «Барыс»

14 августа, понедельник

16:00 - матч за 3-е место

22:00 - финал.