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    «Барыс» выступит на турнире в Казани

    4 Июля 2023, 15:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание матчей предсезонного турнира в Казани Кубок TANECO 2023. Помимо хозяев турнира из «Ак Барса», а также «Барыса», за трофей будут бороться «Локомотив» из Ярославля и челябинский «Трактор». Об этом передает МИА «Казинформ»

    Каждой команде предстоит провести по три матча на групповом этапе и один дополнительный матч для определения итоговых мест на турнире.

    Расписание матчей Кубка TANECO 2023 (по времени Астаны):

    10 августа, четверг

    16:00 - «Локомотив» – «Барыс»

    22:00 - «Ак Барс» – «Трактор»

    11 августа, пятница

    16:00 - «Трактор» – «Барыс»

    22:00 - «Ак Барс» – «Локомотив»

    13 августа, воскресенье

    15:00 - «Трактор» – «Локомотив»

    20:00 - «Ак Барс» – «Барыс»

    14 августа, понедельник

    16:00 - матч за 3-е место

    22:00 - финал.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Хоккей Барыс
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