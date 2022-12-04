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    «Барыс» вырвал волевую победу в концовке матча КХЛ

    4 Декабря 2022, 21:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с уфимским «Салаватом Юлаевым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка российский клуб находился на пятом месте Восточной конференции лиги, а казахстанский соответственно девятом.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Грант-Бекетаев, Бракко-Вей-Михайлис; Шалапов-Грэм, Савицкий-Шайхмедденов-Рахманов; Ножье-Гайтамиров, Максимов-Шестаков-Петухов; Мищенко-Григорьев, Асетов-Сагадеев-Муратов.

    Гости выиграли первый период с минимальным перевесом, во втором ничего не изменилось, а в заключительной хозяева сравняли усилиями Аркадия Шестакова, а затем Егор Петухов принес им победу — 2:1.

    6 декабря «Барыс» в Астане встретится с казанским «Ак Барсом».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

    Шайбы:

    0:1 — 12:15 Кадейкин (Коледов). В большинстве.

    1:1 — 56:11 Шестаков (Бекетаев, Грэм). В большинстве.

    2:1 — 59:12 Петухов (Грэм). В равенстве.

    Вратари: Бояркин — Ежов.

    Штраф: 10:12 (6:2, 4:0, 0:10).

    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»
    Астана Спорт Башкортостан Хоккей Барыс КХЛ
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