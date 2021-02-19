«Барыс» выиграл важнейший матч КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» сыграл дома с екатеринбургским «Автомобилистом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Каратаев); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Виделль; Линтуниеми-Блэкер, Лилья-Волк-Михайлис; Хетерингтон-Данияр См., Старченко-Гурков-Асетов; Акользин-Сагадеев-Шевченко, Мусоров.



«Барыс» (Нур-Султан. Казахстан) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 — 05:58 Старченко (Вароне, Асетов). В большинстве

1:1 — 42:31 Щемеров (Жукенов). В большинстве

2:1 — 45:49 Диц (Сагадеев). В равенстве

Вратари: Карлссон — Коварж

Штраф: 2:16 (0:2, 0:14, 2:0). Шайбы:1:0 — 05:58 Старченко (Вароне, Асетов). В большинстве1:1 — 42:31 Щемеров (Жукенов). В большинстве2:1 — 45:49 Диц (Сагадеев). В равенствеВратари: Карлссон — КоваржШтраф: 2:16 (0:2, 0:14, 2:0).

https://www.sports.kz/news/pobednaya-postup-baryis-vyiigral-vajneyshiy-match-khl



Игра была важной в плане распределения мест в плей-офф, гости забросили уже на второй минуте, но их шайбу отменила судейская бригада, а вот Роман Старченко поразил цель без нарушения правил, с минимальным преимуществом и закончился первый период. Во втором ничего не изменилось, все должно было решиться в третьем, где Александр Щемеров выровнял положение, тут свое слово сказал уже Даррен Диц. 2:1 — сильнее казахстанцы.21 февраля «Барыс» на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью».