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«Барыс» выиграл Кубок Президента РК

15 Августа 2021 19:32
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«Барыс» выиграл Кубок Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В финальном матче Кубка Президента РК в Нур-Султане сыграли «Барыс» и карагандинская «Сарыарка». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Столичный клуб начал убойно и за пять минут забросил три шайбы, ими отметились Кертис Волк, Егор Шалапов и Мэттью Фрэттин, после этого карагандинцы сменили вратаря, вместо Дениса Каратаева вышел Демид Еремеев и гостям удалось отыграться уже на старте второго периода, в их составе забрасывали дважды Степан Грымзин и Сергей Голоднюк, однако сразу после этого отличился Якоб Лилья, а итог второй части игры подвел Даррен Диц. В заключительной двадцатиминутке у «Сарыарки» были возможности отыграться, однако снова забросили хозяева, сделали это Егор Петухов и Роман Старченко. 7:3 — сильнее столичный клуб.
Таким образом, «Барыс» стал победителем турнира, на втором месте «Сарыарка», третий соответственно китайский «Куньлунь Ред Стар» и не попало в число призеров усть-каменогорское «Торпедо».


«Сарыарка» — «Барыс» 3:7 (2:3, 1:2, 0:2)
Шайбы:
0:1 — 04:20 Волк (Альсинг, Михайлис). В равенстве
0:2 — 06:40 Шалапов (Куник). В равенстве
0:3 — 09:30 Фрэттин (Диц, Томас). В большинстве
1:3 — 10:48 Грымзин. В равенстве
2:3 — 18:50 Голоднюк (Аноховский, Кулиев). В равенстве
3:3 — 23:31 Грымзин (Рахманов). В равенстве
3:4 — 33:31 Лилья (Волк, Мартинссон). В большинстве
3:5 — 39:32 Диц (Куник). В большинстве
3:6 — 49:24 Петухов (Асетов, Гурков). В равенстве
3:7 — 59:25 Старченко (Диц, Томас). В большинстве
Вратари: Каратаев 00:00-09:30, Бояркин 09:30-60:00 — Ортио
Штраф: 16:8 (2:2, 10:2, 4:4).





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