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    «Барыс» всухую выиграл матч КХЛ

    18 Сентября 2022, 19:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с новосибирской «Сибирью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Андрей Скабелка выпустил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Михайлис-Сагадеев-Савицкий; Григорьев-Сергиенко, Максимов-Гурков-Петухов; Данияр, Кайыржан-Шестаков-Асетов.

    Хозяева уверенно забрали первый период благодаря двум шайбам Джереми Бракко и Егора Петухова. Во второй и третьей двадцатиминутках ничего не изменилось — 2:0.

    20 сентября «Барыс» примет дома екатеринбургский «Автомобилист».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Сибирь» (Новосибирск, Россия) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

    Шайбы:
    1:0 — 03:55 Бракко (Вей). В равенстве
    2:0 — 16:42 Петухов (Грэм, Бекетаев). В равенстве

    Вратари: Бояркин — Костин
    Штраф: 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

    Фото: пресс-служба ХК «Барыс»

    Спорт Хоккей Барыс
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