«Барыс» всухую выиграл матч КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с новосибирской «Сибирью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выпустил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Михайлис-Сагадеев-Савицкий; Григорьев-Сергиенко, Максимов-Гурков-Петухов; Данияр, Кайыржан-Шестаков-Асетов.

Хозяева уверенно забрали первый период благодаря двум шайбам Джереми Бракко и Егора Петухова. Во второй и третьей двадцатиминутках ничего не изменилось — 2:0.

20 сентября «Барыс» примет дома екатеринбургский «Автомобилист».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Сибирь» (Новосибирск, Россия) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Шайбы:

1:0 — 03:55 Бракко (Вей). В равенстве

2:0 — 16:42 Петухов (Грэм, Бекетаев). В равенстве

Вратари: Бояркин — Костин

Штраф: 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

Фото: пресс-служба ХК «Барыс»