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    03:31, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» всухую разбил фаворита в матче КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В домашнем матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл против санкт-петербургского СКА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Мартинссон-Диц, Старченко-Куник-Фрэттин; Альсинг-Шалапов, Михайлис-Волк-Лилья; Данияр-Орехов, Савицкий-Шестаков-Берглунд; Асетов-Гурков-Петухов, Мусоров-Кайыржан.

    Гости приехали в Нур-Султан на серии из трех побед и были явными фаворитами, но первый период остался полностью за хозяевами благодаря шайбам Мэттью Фрэттина и Никиты Михайлиса. Второй ничего не изменил, все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где забросил Олле Альсинг 3:0 — сильнее казахстанцы.

    «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — СКА (Санкт-Петербург, Россия) 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

    Шайбы:

    1:0 — 12:42 Фрэттин (Диц, Куник). В большинстве

    2:0 — 14:18 Михайлис (Старченко). В большинстве

    3:0 — 58:55 Альсинг. В равенстве, пустые ворота

    Вратари: Ортио — Аскаров

    Штраф: 4:6 (2:4, 2:0, 0:2).

    В следующем матче «Барыс» 10 октября примет казанский «Ак Барс».



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