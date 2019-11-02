«Барыс» всухую проиграл дома ЦСКА и уступил пятый подряд матч КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Барыс» всухую проиграл дома ЦСКА и уступил пятый подряд матч КХЛ. В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» принимал московский ЦСКА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ожидалось очень интересное противостояние, ведь в Нур-Султан приехал действующий обладатель Кубка Гагарина, а в составе хозяев в первом звене вышел новичок Линус Виделль.

Первый период был практически равным, а во втором хозяева прибавили и гостей раз за разом спасал вратарь Илья Сорокин, а на последней минуте счет открыл Богдан Киселевич. В заключительной двадцатиминутке хозяева упустили ряд возможностей отыграться, получив в свои ворота вторую шайбу от Максима Григоренко, а итог подвел Кирилл Капризов. 3:0 — победа гостей и пятое подряд поражение хозяев.

12 ноября «Барыс» на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — ЦСКА (Москва, Россия) 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы:

0:1 — 39:03 Киселевич (Карнаухов). В равенстве

0:2 — 52:38 Григоренко. В равенстве

0:3 — 58:25 Капризов. В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Паскуале — Сорокин

Штраф: 6:8 (4:4, 2:4, 0:0).

Фото: www.hcbarys.kz