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    «Барыс» ворвался в топ-5 конференции КХЛ

    21 Сентября 2022, 05:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» на своем льду провел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против екатеринбургского «Автомобилиста», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом периоде встречи американский легионер «Барыса» открыл счет, а в конце дебютной 20-минутки Кирилл Шестаков увеличил преимущество столичной команды. В итоге счет 2:0 до конца матча остался неизменным.

    Благодаря этой победе астанинский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе девять очков, а «Автомобилист» является лидером с 13 набранными баллами.

    Фото: sports.kz .

    Спорт Хоккей Барыс
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