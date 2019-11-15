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«Барыс» вел в счете и проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ

15 Ноября 2019 01:05
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«Барыс» вел в счете и проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с московским «Динамо», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Фаворитом считался российский клуб, но многие рассматривали таковым и казахстанский. В итоге получился достаточно боевой поединок. В первом периоде хозяева быстро открыли счет усилиями Артема Волкова, однако его успешно сравнял Леонид Метальников, эта шайба стала первой для него в КХЛ. В концовке двадцатиминутки Никита Михайлис вновь вывел гостей вперед, однако во второй хозяева сравняли счет после броска Игоря Полыгалова. Все должно было решиться в заключительной части игры, но там ничего не изменилось, а овертайм остался за хозяевами. 3:2 — победа хозяев.

19 ноября «Барыс» дома примет екатеринбургский «Автомобилист».

«Динамо» (Москва, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — 03:37 Волков Артём А. (Миронов Андрей А., Яшкин). В равенстве 1:1 — 07:56 Метальников (Акользин, Шевченко). В равенстве 1:2 — 19:20 Михайлис. В равенстве 2:2 — 36:53 Полыгалов (Волков Артём А., Индрашис). В равенстве 3:2 — 60:23 Яшкин (Шипачёв). В равенстве

Вратари : Ерёменко 00:00-20:00, Бочаров 20:00-60:00 — Паскуале

Штраф: 6:8 (0:4, 4:4, 2:0, 0:0).

Фото: Sports.kz

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Ключевые слова: Спорт,
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