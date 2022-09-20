«Барыс» в домашнем матче чемпионата КХЛ сыграет с «Автомобилистом»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 20 сентября «Барыс» закроет затяжную домашнюю серию поединком с «Автомобилистом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Коллектив из Екатеринбурга прибыл в Астану в ранге лидера Восточной конференции. Подопечные Заварухина выдали внушительный старт чемпионата и на данный момент имеют действующую серию из четырех побед подряд. В прошлом туре «Автомобилист» дома сломил сопротивление «Нефтехимика» — 4:3. Брукс Мэйсек принял участие во всех голах своей команды (2+2). Прямо сейчас он лучший бомбардир Лиги (14 очков, 6+8). Также заброшенными шайбами отметились Стефан Да Коста и Сергей Широков. Вратарь Юхан Матссон отразил 36 бросков в створ. Наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин остался доволен реализацией большинства, однако заметил, что команда слишком рано сбавила обороты и потеряла контроль над шайбой.

После восьми матчей «Автомобилист» имеет в своем активе 13 баллов. В списке травмированных вечером 19 сентября числились защитник Валерий Ситников и нападающий Алексей Макеев.

«Барыс» в воскресенье одержал первую «сухую» победу в сезоне. Подопечные Скабелки благодаря шайбам Джереми Бракко (дебютный гол в КХЛ) и Егора Петухова переиграли «Сибирь» — 2:0. Первый шатаут в Лиге записал в свой актив Никита Бояркин, отразивший 23 броска. Главный тренер казахстанцев Андрей Скабелка отметил, что команде удалось подтянуть игру в обороне и заблокировать множество бросков.

В восьми встречах «Барыс» заработал семь баллов, что пока позволяет находиться в зоне плей-офф. Линден Вей отметился результативными действиями во всех четырех прошедших матчах домашней серии. Сейчас на его счету 8 (5+3) баллов — это лучший показатель в команде. С большой долей вероятности матч с «Автомобилистом» пропустит Ансар Шайхмедденов. Нападающий восстанавливается после простудного заболевания.

В августе «Барыс» и «Автомобилист» уже провели два очных поединка в рамках предсезонной подготовки. На домашнем Кубке Президента Республики Казахстан хозяева уступили в овертайме — 3:4. Однако неделей позже астанчане взяли реванш на Кубке Губернатора Челябинской области — 2:1.

Начало матча на «Барыс-Арене» в 19:30 по столичному времени.

Прямая трасляция на каналах «Qazsport» и «KHL Prime».

Ранее сообщалось, что «Барыс» поднялся в конференции КХЛ после победы над «Сибирью».



