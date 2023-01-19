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    «Барыс» сыграет с «Трактором» в Челябинске

    19 Января 2023, 08:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 января в Челябинске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Трактор» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Трактор» — «Барыс» начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    После 53 сыгранных матчей у «Барыса» 48 очков, а «Трактор» после 52 матчей имеет в активе 51 очко. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома проиграл «Сибири» (1:2), а «Трактор» в гостях по буллитам уступил «Витязю» (3:4).

    «Барыс» проиграл четыре матча подряд: помимо поражения от «Сибири», казахстанский клуб также уступил «Нефтехимику» (3:5), ЦСКА (2:5) и «Адмиралу» (0:3).


    Фото: hcbarys.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Хоккей Барыс
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