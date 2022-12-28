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    «Барыс» сыграет с «Сибирью» в Новосибирске

    28 Декабря 2022, 14:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заключительный матч 2022 года ХК «Барыс» проведет в Новосибирске, где сыграет с «Сибирью». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Барыса».

    Коллектив Андрея Мартемьянова входит в тройку лидеров Восточной конференции. В прошлом туре «Сибирь» в Магнитогорске в серии буллитов переиграла «Металлург» (3:2). В основное время отличились Максим Сушко и Михал Чайковски, Тэйлор Бек стал автором победного буллита. Денис Костин отразил 34 броска в створ. Наставник новосибирцев отметил, что его команда проявила характер и смогла найти эмоции для возврата в игру после неудачного старта.

    В 45 матчах «Сибирь» заработала 55 баллов, это третий результат на Востоке. Тэйлор Бек входит в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата и является вторым в Лиге ассистентом. В списке травмированных находится нападающий Вячеслав Литовченко.

    «Барыс» в понедельник уступил в Омске «Авангарду» (2:5). Свои снайперские счета пополнили лучший бомбардир команды Линден Вей (14+13), прервавший свою голевую засуху, и Егор Петухов, забросивший уже 13 шайбу в сезоне. Никита Бояркин записал в свой актив 21 спасение. Андрей Скабелка сообщил, что большую часть матча астанчане играли достаточно интересно, однако догнать соперника не получилось.

    В активе казахстанцев 41 балл после 44 матчей. В расположение команды прибыл нападающий Александр Борисевич, он готовится провести первый матч в КХЛ.

    Начало встречи на льду Дворца спорта «Сибирь» в 18:30 по времени Астаны.

    Прямая трансляция будет доступна на телеканалах Qazsport и KHL.
    Спорт Хоккей Барыс
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