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    10:09, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Барыс» сыграет с «Сибирью» в матче КХЛ

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    Фото: hcbarys.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Новосибирске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Сибирь» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Сибирь» — «Барыс» начнется 18:30 по астанинскому времени.

    «Барыс» начал новый сезон КХЛ с поражения на своем льду от «Салавата Юлаева» (1:3), после чего, также дома, проиграл в овертайме «Сибири» (4:5). При этом по ходу матча казахстанская команда вела со счетом 3:0. Что касается выступлений «Сибири» на старте нового сезона, то, помимо победы над «Барысом», новосибирский клуб проиграл омскому «Авангарду» (1:2).
    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Россия Хоккей
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