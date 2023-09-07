«Барыс» сыграет с «Сибирью» в матче КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Новосибирске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Сибирь» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Сибирь» — «Барыс» начнется 18:30 по астанинскому времени.

«Барыс» начал новый сезон КХЛ с поражения на своем льду от «Салавата Юлаева» (1:3), после чего, также дома, проиграл в овертайме «Сибири» (4:5). При этом по ходу матча казахстанская команда вела со счетом 3:0. Что касается выступлений «Сибири» на старте нового сезона, то, помимо победы над «Барысом», новосибирский клуб проиграл омскому «Авангарду» (1:2).