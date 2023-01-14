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    «Барыс» сыграет с одним из прямых конкурентов за попадание в плей-офф КХЛ

    14 Января 2023, 16:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня «Барыс» сыграет с одним из прямых конкурентов за попадание в плей-офф КХЛ– нижнекамским «Нефтехимиком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    На данный момент хозяева опережают «волков» на один балл, при этом проведя на две встречи больше. Команда Андрея Скабелки проиграла два последних матча с общим счетом 2:8 - «Адмиралу» и ЦСКА.

    «Нефтехимик» проведет первую игру на выезде после окончания четырехматчевой домашней серии, где был сильнее в трех встречах.

    Для команд это будет четвертая игра в сезоне: «Барыс» выиграл один матч - 3:1 и дважды проиграл - 1:2, 2:4.

    КХЛ. Регулярный чемпионат, 52-й матч «Барыса»

    Матч состоится на «Барыс-Арене» в 17.00.


    Фото: hcbarys.kz
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