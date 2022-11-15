«Барыс» сыграет с «Автомобилистом» в матче КХЛ в Екатеринбурге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Екатеринбурге состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Автомобилист» примет «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Автомобилист» - «Барыс» начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

После 30 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 28 очков; у «Автомобилиста» — 40 очков после 29 игр.

В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях победил уфимский «Салават Юлаев» (2:0), а «Автомобилист» на выезде обыграл подольский «Витязь» (4:1). Перед матчем с «Салаватом Юлаевым» «Барыс» потерпел восемь поражений в девяти последних матчах КХЛ.



