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    «Барыс» сыграет с «Автомобилистом» на Кубке губернатора Челябинской области

    24 Августа 2022, 09:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В среду, 24 августа, «Барыс» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» на Кубке губернатора Челябинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Автомобилист» начнется в 16:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра здесь.

    Также на Кубке губернатора Челябинской области выступят челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». 25 августа «Барыс» встретится с «Трактором», 27 августа — с «Металлургом».

    Что касается нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), то он стартует 1 сентября. «Барыс» в своем первом матче 3 сентября в гостях сыграет с минским «Динамо».


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Россия Хоккей Барыс
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