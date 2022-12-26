Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Барыс» сыграет с «Авангардом» в Омске

    26 Декабря 2022, 07:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 декабря в Омске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Авангард» сыграет с «Барысом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    После 43 сыгранных матчей у «Барыса» — 41 очко, у «Авангарда» после 42 матчей — 52 очка. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома победил по буллитам екатеринбургский «Автомобилист» (5:4), а «Авангард» на своем льду обыграл хабаровский «Амур» (3:1).

    «Барыс» выиграл четыре из пяти последних матчей КХЛ.


    Фото: sports.kz
    Спорт Хоккей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
    Появилось видео мощной речи Мбаппе в перерыве финала ЧМ-2022
    В Египте 28 человек пострадали из-за обрушения металлических конструкций в спорткомплексе
    Баскетболисты «Астаны» на выезде обыграли прямого конкурента в Единой лиге ВТБ
    Популярное
    1 Кадровые назначения в РК за неделю
    2 Главный санврач РК рекомендует ношение масок в местах скопления людей
    3 Учителя, врачи, спортсмены, военные – фотовыставка «Лица нашего города» в Таразе
    4 Шоу к 50-летию Медеу: Известная фигуристка исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена
    5 Столичные врачи спасли девушку, которая едва не погибла после удаления зуба
    Новости партнеров