«Барыс» сыграет с «Авангардом» в Омске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 декабря в Омске состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Авангард» сыграет с «Барысом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

После 43 сыгранных матчей у «Барыса» — 41 очко, у «Авангарда» после 42 матчей — 52 очка. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома победил по буллитам екатеринбургский «Автомобилист» (5:4), а «Авангард» на своем льду обыграл хабаровский «Амур» (3:1).

«Барыс» выиграл четыре из пяти последних матчей КХЛ.





Фото: sports.kz